Винер — о кандидатурах на пост главы МОК: ничего хорошего ждать не стоит

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на новости о том, что Себастьян Коу или Анджей Дуда могут возглавить Международный олимпийский комитет (МОК).

«Себастьян Коу и польский президент Анджей Дуда подали свои кандидатуры на место Баха. Если будут такие «наши партнёры», то ничего хорошего нам ждать не стоит», — сказала Винер на форуме «Территории смыслов».

Ранее министр спорта Польши Славомир Нитрас заявил, что президент страны Анджей Дуда не подходит на должность главы Международного олимпийского комитета (МОК). По информации источника, шансов на такое назначение очень мало, поскольку президентами МОК обычно становятся люди из мира спорта, имеющие отношение к Олимпийским играм.