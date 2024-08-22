Анастасия Близнюк: тренировки полностью способна проводить на китайском

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (2012, 2016), чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, ныне тренер сборной Китая Анастасия Близнюк рассказала, как ей удалось выучить китайский язык.

«В этом имеется немало плюсов. Иногда из-за усталости вообще не хочется ни с кем общаться. Поэтому в любой компании всегда могу сделать вид, что ничего не понимаю. Хотя на самом деле понимаю уже намного больше, чем раньше, когда только начинала работать. В зале я вполне способна вести тренировочный процесс и говорить при этом по-китайски. В обычной жизни тоже могу собрать слова в предложения, объясниться на бытовом уровне, понять в общих чертах, о чём беседуют люди, которые меня окружают. Но для того чтобы спокойно общаться на разные темы, моего знания языка пока недостаточно. Какие-то важные моменты, касающиеся работы с командой, мне переводят на английский.

Учила ли китайский язык самостоятельно? Да. Сначала выписывала в тетрадку наиболее нужные фразы и просто заучивала их наизусть, месяца через два-три стало уже легче воспринимать какие-то слова на слух, соответственно, запас постоянно расширялся. В том, что касается занятий, я сейчас способна объяснить абсолютно всё», — сказала Близнюк в интервью RT на русском.

Напомним, на Олимпиаде в Париже представительницы Китая с результатом 69,800 выиграли золотые медали в групповом многоборье.