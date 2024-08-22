В МИД РФ заявили о намерении продолжать добиваться от МОК прекращения антироссийской линии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет продолжать требовать от Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотреть своё отношение к российским спортсменам.

«Россия продолжит прилагать усилия по развитию спорта и международного спортивного сотрудничества, созданию условий для участия спортивных представителей, отечественных спортсменов в международных соревнованиях. Будем и впредь требовать от руководства МОК отказаться от деструктивной антироссийской линии и неукоснительно соблюдать основополагающие принципы международного олимпийского движения», — сказала Захарова на еженедельном брифинге.

Напомним, на прошедших Олимпийских играх в Париже выступали 15 россиян в нейтральном статусе. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Игр-2024.