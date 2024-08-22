«Всё прекрасно». В Паралимпийском комитете России высказались об условиях в Париже

Заместитель руководителя аппарата Паралимпийского комитета России Иван Потехин остался доволен условиями, которые организаторы предстоящей Паралимпиады в Париже предложили участникам.

«Кондиционеров дали с запасом, говорят, что тут даже ночью холодно было. По условиям размещения плюс‑минус как в Токио, условия похожи и в плане кроватей, и в плане планировки. Кухня разнообразная. Пока столовая работает не на полную, но уже понятно, что каждый найдёт себе что‑то по вкусу. И халяль есть, и среднеевропейская, и азиатская кухня, есть привычная нам еда, фрукты, ягоды свежие. Всё есть, всё прекрасно», — сказал Потехин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Паралимпийские игры — 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие 90 российских спортсменов.