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Крамник нанёс поражение Хосе Мартинесу в матче-реванше

Крамник нанёс поражение Хосе Мартинесу в матче-реванше
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Экс-чемпион мира, российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл мексиканца Хосе «Жоспема» Мартинеса в блицматче.

Перед третьим игровым днём россиянин отставал от своего соперника на одно очко, но сумел выйти вперёд благодаря шести победам в восьми партиях. Мексиканец мог перевести матч на тай-брейк, однако проиграл последнюю партию, а вместе с ней и матч. Итоговый счёт — 19:17.

Напомним, в первом поединке, который проходил в начале июня в испанском Мадриде, победу со счётом 16,5:11,5 одержал Хосе Мартинес. Впоследствии Владимир Крамник говорил о DDoS-атаке во время игры с мексиканцем, о проблемах с Chess.com, на котором играли гроссмейстеры, а также о потенциальном суде с сайтом. Недавно экс-чемпион мира обратился в Федеральное бюро расследований США (ФБР) за помощью в расследовании этих атак, мешающих игре.

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