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Летсиль Тебого — о подаренных домах в честь золота на ОИ-2024: останусь жить в доме матери

Летсиль Тебого — о подаренных домах в честь золота на ОИ-2024: останусь жить в доме матери
Летсиль Тебого
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Олимпийский чемпион 2024 года в беге на 200 м, призёр чемпионатов мира 21-летний представитель Ботсваны Летсиль Тебого поделился, как распорядился подаренными домами в честь триумфа на Играх в Париже.

«Я, вероятно, сдам эти два дома в аренду, потому что я не собираюсь покидать дом своей матери!» — приводит слова Тебого Inside the Games.

Спортсмен также отметил, что чувствовал поддержку Ботсваны во время Олимпиады.

«Поддержка была ошеломляющей. Я считаю, что это изменило мою жизнь, а также повлияло на жизни многих людей в моей родной стране», — добавил он.

Отметим, Летсиль Тебого принёс Ботсване первое золото в истории Олимпийских игр. Кроме того, Летсиль — первый африканец, завоевавший титул на 200 м. Мать спортсмена скончалась накануне Олимпиады.

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