«Чеховские медведи» отправились в Турцию на «Финал четырёх» SEHA-лиги

23-24 августа 2024 года в турецком городе Болу завершится розыгрыш SEHA-Gazprom League сезона-2023/2024. В «Финале четырёх» примут участие команды «Дивизиона Восток» минувшего сезона БГК «Мешков Брест» (Беларусь) и «Чеховские медведи» (Россия), а также «Еврофарм Пелистер» (Северная Македония) и АЕК (Греция).

В первом полуфинале, который пройдёт 23 августа, встретятся «Чеховские медведи» и «Еврофарм Пелистер».

«На «Финале четырёх» «Дивизиона Восток» в Бресте в июне мы увидели, как сильно любят гандбол не только в России, но и в Беларуси. Были полные трибуны, мощная поддержка. Но самое главное — сильные команды могли сыграть друг с другом. Если турнир продолжат проводить так удачно, у нас всех будут и дальше такие возможности. Все знают, что сейчас наша страна изолирована от международных матчей. Но турнир в Турции соберёт хорошие команды из разных европейских стран, и это точно будет большой прорыв для гандбола на международной арене. Пожелаю финалу в Турции пройти так же ярко, как прошёл финал в Бресте, чтобы были болельщики и красивый гандбол», — поделился своими ожиданиями главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

Все матчи можно будет посмотреть в прямом эфире в социальных сетях SEHA-лиги.