Гандболисты ЦСКА обыграли «Пермских медведей» в матче за Суперкубок России

Гандбольный ЦСКА стал победителем OLIMPBET Суперкубка-2024. В матче за титул московская команда обыграла «Пермских медведей». Встреча закончилась со счётом 35:32 (17:15) в пользу столичной команды.

Гандбол, OLIMPBET Суперкубок-2024, мужчины:

ЦСКА (Москва) — «Пермские Медведи» — 35:32 (17:15) (Шишкарёв — 8, Ионов — 7, Иванов — 6; Каменев, Болотин — по 5, Свистунов — 4).

Напомним, ЦСКА стал чемпионом страны по итогам регулярного чемпионата. «Пермские медведи» получили право сыграть в матче за Суперкубок России как финалист прошлогоднего розыгрыша кубка страны.

Отметим, что ЦСКА второй год кряду выиграл чемпионат России. В сентябре 2023 года ЦСКА впервые завоевал Суперкубок России. Ранее титул девять лет подряд завоевывали «Чеховские медведи».