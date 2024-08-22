Якоб Ингебригтсен уверенно победил чемпиона Парижа-2024 на дистанции 1500 м в Лозанне

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен уверенно выиграл 11-й этап серии «Бриллиантовая лига», которая проходит под эгидой World Athletics, на дистанции 1500 м. Этап принимает Лозанна (Швейцария).

Результат Ингебригтсена составил 3.27,83. Вторым к финишу пришёл сенсационный чемпион Олимпиады-2024 в Париже (Франция) американец Коул Хокер. Его время составило 3.29,85. Тройку лучших замкнул ещё один американец Хоббс Кесслер (3.30,47), который в Париже был пятым.

Напомним, на Олимпиаде-2024 основной фаворит соревнований Ингебригтсен — остался без медали в данной дисциплине. Он финишировал лишь четвёртым (3.28,24).

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году.