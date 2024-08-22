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Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту в рамках Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту в рамках Бриллиантовой лиги
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Украинская легкоатлетка, чемпионка Олимпиады-2024 Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту на 11-м этапе серии Бриллиантовая лига, которая проходит под эгидой World Athletics. Этап принимает Лозанна (Швейцария). Магучих стала единственной спортсменкой, которой покорилась высота 1,99 м. Второе место заняла Элеанор Паттерсон из Австралии – 1,96 м. Никола Олислагерс (Австралия) с результатом 1,92 м — третья.

Отметим, это первая медаль Ярославы Магучих после победы на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

22-летняя Магучих является мировой рекордсменкой в прыжках в высоту. В 2024 году ей покорилась высота 2,10 м. В 2023 году Ярослава впервые стала чемпионкой мира, в Токио-2020 она была бронзовым призёром.

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