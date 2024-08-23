Грант Холлоуэй стал 2-м на первом старте после триумфа на Олимпийских играх — 2024

Трёхкратный чемпион мира американский легкоатлет Грант Холлоуэй проиграл первый турнир, на котором выступил после победы на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Это произошло на 11-м этапе серии «Бриллиантовая лига», который принимает Лозанна (Швейцария). Холлоуэй стал вторым на дистанции 110 м с барьерами. Его финишный результат составил 13,14 (в Париже было 12,99). Победителем соревнований в Лозанне стал бронзовый призёр Парижа-2024 представитель Ямайки Рашид Бродбелл (13,10). Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2020 года Хэнсл Парчмент из Ямайки (13,23).

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.