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Фемке Бол улучшила личный результат в беге на 400 м с барьерами более чем на полсекунды

Фемке Бол улучшила личный результат в беге на 400 м с барьерами более чем на полсекунды
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Легкоатлетка из Нидерландов бронзовый призёр Токио-2020 Фемке Бол побила личный рекорд в беге на 400 м с барьерами более чем на полсекунды. В рамках Бриллиантовой лиги, которая проходит под эгидой World Athletics, Бол показала результат 52,25. Этап принимает Лозанна (Швейцария).

Ранее двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен уверенно выиграл 11-й этап серии «Бриллиантовая лига» на дистанции 1500 м. Также украинская легкоатлетка, чемпионка Олимпиады-2024 Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту.

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.

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