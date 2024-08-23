Фемке Бол улучшила личный результат в беге на 400 м с барьерами более чем на полсекунды

Легкоатлетка из Нидерландов бронзовый призёр Токио-2020 Фемке Бол побила личный рекорд в беге на 400 м с барьерами более чем на полсекунды. В рамках Бриллиантовой лиги, которая проходит под эгидой World Athletics, Бол показала результат 52,25. Этап принимает Лозанна (Швейцария).

Ранее двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен уверенно выиграл 11-й этап серии «Бриллиантовая лига» на дистанции 1500 м. Также украинская легкоатлетка, чемпионка Олимпиады-2024 Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту.

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.