Кениец Ваниони повторил второй результат в истории в беге на 800 м среди мужчин

Легкоатлет из Кении Эммануэль Ваниони повторил второй результат в истории в беге на 800 метров среди мужчин. В рамках 11-го этапа Бриллиантовой лиги, который проходит под эгидой World Athletics, кениец показал результат 1.41,11. Этап принимает Лозанна (Швейцария).

Ваниони установил рекорд сезона, рекорд этапа в Лозанне и личный рекорд. На Олимпийских играх в Париже он завоевал золото с пятым временем в истории.

Мировой рекорд принадлежит кенийцу Давиду Рудише – 1.40,91. За 1.41,11 также пробежал датчанин Уилсон Кипкетер в 1997 году.

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.