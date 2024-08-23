Восемь легенд спорта проведут на ВЭФ зарядку для 1500 детей из Владивостока

Восемь победителей Олимпийских игр и чемпионов мира примут участие в масштабном проекте «Марафон зарядок», который пройдёт в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума. 3 сентября ученики восьми школ Владивостока начнут учебный день с комплекса упражнений от знаменитых спортсменов. Урок спорта проведут семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, двукратный чемпион мира по боксу Раимкуль Малахбеков и чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная.

«Зарядка – это путь не только к здоровому образу жизни, но и к успеху в учёбе. Я покажу ребятам, что физические упражнения – это совсем не скучно. Зарядка может быть весёлой и увлекательной», – отметила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Ожидается, что участниками «Марафона зарядок» станут более 1500 человек. Также детей ждёт общение со спортсменами и автограф-сессии.

Одна из зарядок пройдёт в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, возведённом возле СОШ №78 по федеральной программе «Спорт – норма жизни». Встреча со спортсменами также пройдёт в новом спорткомплексе, который был построен возле СОШ №56 по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс. Программа Спортивных игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте Форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ: t.me/Sport_Roscongress.