В оргкомитете Игр дружбы допустили, что соревнования могут пройти в 2026 году

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрий Путилин допустил перенос соревнований на 2026 год.

«Мы ждём решения руководства страны. Готовы проводить в любое время, были готовы проводить и в 2024 году. Предложение о переносе поступило от Международной ассоциации дружбы, именно поэтому он сейчас и обсуждается. Ещё раз скажу, в 2025 или 2026 году – для нас главным является не просто проведение международных соревнований с большим количеством стран», – приводит слова Путилина «РИА Новости Спорт».

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы.