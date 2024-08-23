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Ирина Винер высказалась по поводу возможного объединения гимнастических федераций

Ирина Винер высказалась по поводу возможного объединения гимнастических федераций
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер дала комментарий по поводу возможного объединения федераций страны по гимнастическим видам спорта в одну организацию. Ранее с таким предложением выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

«В сложившейся международной ситуации решение об объединении федераций поддерживаю. Но очень важно, чтобы все аспекты дальнейшего развития детского спорта и сборных команд федераций, которые предлагают объединить, были учтены в развёрнутой дорожной карте, которую мы обсудим со всеми представителями федераций», — приводит слова Винер ТАСС.

Ранее Винер отреагировала на новости, что Себастьян Коу или Анджей Дуда могут возглавить Международный олимпийский комитет (МОК).

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