Ван Арт выиграл 7-й этап «Вуэльты», Власов — 26-й

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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт стал победителем седьмого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2024. Ван Арт преодолел дистанцию в 170,5 км за 4:15.39.

Россиянин Александр Власов показал 26-й результат.

Велоспорт. «Вуэльта»-2024, седьмой этап, Арчидона – Кордоба (Испания). Протяжённость маршрута – 180,5 км:

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 4.15,39

2. Матиас Вацек (Чехия, Lidl – Trek) – то же время

3. Пау Мигель (Испания, Equipo Kern Pharma)

4. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)

5. Кентан Херманс (Бельгия, Alpecin – Deceuninck)

6. Кентан Паше (Франция, Groupama – FDJ)

7. Лоренцо Рота (Италия, Intermarché – Wanty)

8. Харольд Техада (Колумбия, Astana Qazaqstan)

9. Макс Пул (Великобритания, DSM-Firmenich PostNL)

10. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, Israel – Premier Tech)...

26. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)