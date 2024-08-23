«Чеховские медведи» уступили в полуфинале «Финала четырёх» SEHA-лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

23 и 24 августа 2024 года в турецком городе Болу проходит розыгрыш SEHA-Gazprom League сезона-2023/2024. Гандболисты российского клуба «Чеховские медведи» в матче полуфинала уступили команде «Еврофарм Пелистер» из Северной Македонии. Встреча завершилась со счётом 26:25.

Мужчины. SEHA-Gazprom League. «Финал четырёх». Болу (Турция). 1/2 финала

«Чеховские медведи» (Россия) — «Еврофарм Пелистер» (Северная Македония) — 25:26 (15:12, 10:14).

Во втором полуфинале сыграют белорусский клуб «Мешков Брест» и греческий АЕК. «Чеховские медведи» примут участие в матче за третье место.

В июне гандболисты клуба «Мешков Брест» обыграли «Чеховских медведей» в финале SEHA-лиги. Встреча завершилась со счётом 32:30. В матче за третье место минский СКА победил «Виктор» из Ставрополя.