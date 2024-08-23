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Дмитрий Васильев: на Паралимпийские игры России ехать не надо

Дмитрий Васильев: на Паралимпийские игры России ехать не надо
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о том, что Россия не должна принимать участие в Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«На Паралимпийские игры России ехать не надо. Много раз говорил, что нам не надо ехать ни на эти политические Олимпийские игры, ни на паралимпийские, где нас ждет только унижение.

Нас уже на церемонию открытия не пригласили, а на закрытие, тем более, не позовут. Зачем нам такие унижения?
Мы самодостаточная страна. Нам не по пути с каким-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить. Не понимаю наших спортсменов, которые стремятся поехать туда. Зачем это надо?» — приводит слова Васильева Sport24.

Ранее стало известно, что на Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов.

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