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Данил Лысенко стал победителем в финале серии турниров «Высота»

Данил Лысенко стал победителем в финале серии турниров «Высота»
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Российский прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем в Финале серии турниров «Высота», который проходит в Златоусте (Челябинская область).

Лысенко смог преодолеть планку на высоте 2,3 метра. Серебряные медали завоевал Илья Иванюк — 2,27, тройку сильнейших замкнул Матвей Тычинкин — 2,24.

У женщин в прыжках с шестом лучшей стала Полина Кнороз (4,65). На второй строчке расположилась Аксана Гатауллина (4,55), Татьяна Калинина (4,45) стала третьей.

Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив Олимпийских игр в Париже, получают от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 1 млн рублей. На этом турнире атлетам не удалось взять нужную высоту.

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