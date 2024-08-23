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16-летний австралиец пробежал 100 метров за 10,2 секунды

16-летний австралиец пробежал 100 метров за 10,2 секунды
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16-летний легкоатлет из Австралии Гоут Гоут пробежал 100-метровку за 10,2 секунды.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где был показан этот забег.

Видео доступно в телеграм-канале Арсен Венгер.

По информации сайта World Athletics, на дистанции 200 метров Гоут имеет персональный рекорд 20,68 с.

Напомним, мировым рекордом в беге на 100 м является результат 9,58, который установил ямаец Усэйн Болт.

Напомним, за время выступлений Болт стал автором восьми мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

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