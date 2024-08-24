Арман Дюплантис поделился милыми фото с отдыха со своей девушкой

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис поделился фотографиями из отпуска со своей девушкой Дезире Ингландер.

«Позвольте мне побыстрее закончить», — написал Дюплантис в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Армана Дюплантиса

Фото: Из личного архива Армана Дюплантиса

Фото: Из личного архива Армана Дюплантиса

Фото: Из личного архива Армана Дюплантиса

Дюплантису 24 года. Он также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства. Дюплантис выиграл соревнования в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Для 24-летнего Дюплантиса это второе золото Игр, первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 м. В Париже Арману хватило 6,00 м. После этого швед с первой же попытки прыгнул на 6,10 м, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Позднее Дюплантису с третьей попытки покорилась высота в 6,25 м (новый мировой рекорд).