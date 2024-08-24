Олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе арестовали по делу о мошенничестве — Baza

Олимпийского чемпиона 1992 года по спортивной ходьбе на 50 км Андрея Перлова арестовали по делу о мошенничестве, сообщает Baza.

Утверждается, что Перлов, занимавший пост генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» с мая 2020 по август 2022 года, присваивал себе часть средств, которые родители отдавали клубу в качестве оплаты тренировок. При этом окружение Перлова уверено, что его подставили.

Дело на Перлова возбудили в январе 2024 года, в марте он был арестован по обвинению в хищении бюджетных средств в размере 964 тыс. рублей у Министерства спорта Новосибирской области. По словам родных, после ареста никаких следственных действий не проводилось: Перлова лишь один раз вызвали на допрос и устроили очную ставку. Но арест стабильно продлевали.