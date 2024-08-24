Ронни О’Салливан уступил Кайрену Уилсону в полуфинале Xi'an Grand Prix 2024

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан в полуфинале турнира Xi'an Grand Prix 2024 уступил действующему чемпиону мира своему соотечественнику Кайрену Уилсону со счётом 4:6.

В финале Кайрен Уилсон сыграет с победителем матча между англичанином Джаддом Трампом и 64-м номером посева валлийцем Дэниелом Уэллсом, который в третий раз в своей карьере сумел дойти до полуфинала рейтингового турнира.

Xi'an Grand Prix — это профессиональный турнир по снукеру, который проходит с 19 по 25 августа 2024 года в киберспортивном центре Цюцзян в Сиане, Китай. Это второе рейтинговое событие сезона-2024/2025, которое следует за Чемпионской лигой 2024 года и нерейтинговым турниром Shanghai Masters 2024. Победитель турнира получит главный приз в размере £177 тыс. (€209 тыс.).