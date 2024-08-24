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Российские каноисты Петров и Дмитриев выиграли золото чемпионата мира на дистанции 1000 м

Российские каноисты Петров и Дмитриев выиграли золото чемпионата мира на дистанции 1000 м
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Российские каноисты Захар Петров и Иван Дмитриев выиграли золото в каноэ-двойках на дистанции 1000 м на чемпионате мира — 2024 по гребле в Самарканде (Узбекистан).

В финале российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, показали результат 3.41,51. Второе место заняли венгры Балаж Адольф и Даниэль Фееш (3.42,12), тройку лидеров замкнули украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук (3.42,43).

На Олимпиаде‑2024 в Париже Петров показал четвёртый результат в соревнованиях каноэ‑одиночек на дистанции 1000 м, а также остановился в шаге от медали вместе с Алексеем Коровашковым в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 м. На Играх в Париже выступили 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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