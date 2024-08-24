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«Стрела-Ак Барс» — первый полуфиналист чемпионата России по регби

«Стрела-Ак Барс» — первый полуфиналист чемпионата России по регби
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Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» обыграл московскую «Славу» со счётом 68:13 и вышел в полуфинал PARI чемпионата России — 2023-2024.

Первый матч казанцы выиграли со счётом 19:11 в столице России. Таким образом, «Стрела-Ак-Барс» закрыла серию, вышла в полуфинал. Соперник для команды ещё не определился. Конкурентам предстоит сыграть в ближайшие дни. «Слава» продолжит борьбу за пятое-восьмое места.

Ранее стало известно, что полузащитник схватки пензенского «Локомотива» южноафриканец Руди ван Ройен получил российское спортивное гражданство. Об этом сообщила пресс-служба Федерации регби России. Регбист выступает в PARI Чемпионате России на протяжении последних пяти лет. Весь российский этап карьеры ван Ройен проводит за «Локомотив» из Пензы.

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