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Джадд Трамп вышел в финал Xi'an Grand Prix 2024, где сыграет с Кайреном Уилсоном

Джадд Трамп вышел в финал Xi'an Grand Prix 2024, где сыграет с Кайреном Уилсоном
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Чемпион мира 2019 года англичанин Джадд Трамп вышел в финал турнира Xi'an Grand Prix 2024. В поединке 1/2 финала снукерист легко обыграл представителя Уэльса Дэниела Уэллса со счётом 6:1.

В финале Джадд Трамп сыграет с действующим чемпионом мира Кайреном Уилсоном. Он, в свою очередь, в полуфинале одолел Ронни O'Салливана со счётом 6:4.

Xi'an Grand Prix — это профессиональный турнир по снукеру, который проходит с 19 по 25 августа 2024 года в киберспортивном центре Цюцзян в Сиане, Китай. Это второе рейтинговое событие сезона-2024/2025, которое следует за Чемпионской лигой 2024 года и нерейтинговым турниром Shanghai Masters 2024. Победитель турнира получит главный приз в размере £ 177 тыс. (€ 209 тыс.).

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