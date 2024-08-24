Снукерист Джадд Трамп возглавит мировой рейтинг впервые за три года

Чемпион мира 2019 года англичанин Джадд Трамп вернётся на первую строчку мирового рейтинга по итогам турнира Xi'an Grand Prix 2024, который проходит в киберспортивном центре Цюцзян в Сиане (Китай). Трамп вышел в финал соревнований и гарантировал себе лидерство в обновлённом рейтинге.
С первой строчки 35-летний Джадд Трамп сместит представителя Северной Ирландии Марка Аллена. Третье место продолжит занимать действующий чемпион мира англичанин Кайрен Уилсон.
Напомним, в поединке 1/2 финала на турнире в Китае Трамп легко обыграл представителя Уэльса Дэниела Уэллса со счётом 6:1. В финале снукерист сыграет с Кайреном Уилсоном. Победитель турнира получит главный приз в размере £ 177 тыс. (€ 209 тыс.).