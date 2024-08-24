«Кристалл» выиграл первый женский Суперкубок в пляжном футболе и оформил требл

Женский пляжный футбольный клуб «Кристалл» из Санкт-Петербурга завоевал золотые медали Суперкубка России 2024 года. Футболистки обыграли санкт-петербургский коллектив «Звезда-м» со счётом 7:2 (3:0, 1:0, 3:2).

В составе «Кристалла» отличились Валерия Бычкова (трижды), Светлана Иванова, Валерия Белякова (дважды) и Вероника Хуторная. За «Звезду-м» голы забили Диана Фёдорова и Анна Чернякова.

Первый в истории Суперкубок среди женских команд прошёл в Санкт-Петербурге на Nova Arena. Представительницы «Кристалла» оформили требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России в сезоне 2024 года. Футболистки «Звезды-м» заняли второе место в национальном первенстве, в финале Кубка они также уступили «Кристаллу».