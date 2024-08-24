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«Газпром-Югра» стал вторым финалистом Суперкубка России по футзалу

В субботу, 24 августа, завершились полуфинальные матчи Суперкубка России по футзалу. Во втором полуфинале клуб «Газпром-Югра» обыграл «Ухту» со счётом 4:4 (4:2 по шестиметровым).

В первом матче 1/2 финала «Норильский никель» обыграл «Тюмень» со счётом 1:0. Все матчи проходят в Москве на ВА «Динамо».

Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Газпром-Югра», который в финальной серии оказался сильнее «Ухты» — 4:1. Бронзовые награды чемпионата завоевала «Тюмень», в серии за третье место обыгравшая «КПРФ».

В следующем сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Вместо «Сиб-Транзита» (Новокузнецк), который выступал в прошлом розыгрыше, участником чемпионата станет иркутский «Ираэро». Турнир впервые проходит в формате «Финала четырёх». В Суперкубке играют победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны.