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«Чеховские медведи» заняли третье место в «Финале четырёх» SEHA-лиги

«Чеховские медведи» заняли третье место в «Финале четырёх» SEHA-лиги
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23 и 24 августа 2024 года в турецком городе Болу проходит розыгрыш SEHA-Gazprom League сезона-2023/2024. Гандболисты российского клуба «Чеховские медведи» в матче за третье место переиграли команду АЕК из Греции. Встреча завершилась со счётом 26:24.

Мужчины. SEHA-Gazprom League. «Финал четырёх». Болу (Турция). Матч за 3-е место

«Чеховские медведи» (Россия) — АЕК (Греция) — 26:24 (16:13, 10:11).

В финале сыграют белорусский гандбольный клуб «Мешков Брест» и команда «Еврофарм Пелистер» из Северной Македонии. В июне гандболисты клуба «Мешков Брест» обыграли «Чеховских медведей» в финале SEHA-лиги. Встреча завершилась со счётом 32:30. В матче за третье место минский СКА победил «Виктор» из Ставрополя.

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