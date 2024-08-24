«Сильнейший экипаж на планете». Губерниев — о победе каноистов Петрова и Дмитриева на ЧМ

Известный российский спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российских каноистов Захара Петрова и Ивана Дмитриева, которые выиграли золото в каноэ-двойках на дистанции 1000 м на чемпионате мира — 2024 по гребле в Самарканде (Узбекистан).

«Хотел бы поздравить ребят. Это действительно на данный момент сильнейший экипаж на планете. В гребле огромное количество дистанций, не все входят в олимпийскую программу, но в каноэ‑двойке на 1000 м победа считается очень почётной на протяжении десятилетий. Эта дистанция показывает силу гребцов в байдарках и каноэ. Ребята, которые невероятно соскучились по международным стартам, ехали туда выигрывать.

Ребята контролировали весь заезд. Испытываю невероятную гордость за наших парней. Да, они выступали в нейтральном статусе. Но в очередной раз хочу сказать, что весь спортивный мир, не только гребцовский, понимает, что это ребята из России, это русские парни. И на данный момент это сильнейшая двойка мира из нашей страны», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».