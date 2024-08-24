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Роглич выиграл седьмой этап «Вуэльты», Александр Власов — 33-й

Словенский велогонщик Примож Роглич стал победителем восьмого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2024. Роглич преодолел дистанцию в 159 км за 3:38.34. Россиянин Александр Власов показал 33-й результат.

Велоспорт. «Вуэльта»-2024, восьмой этап, Убеда – Касорла (Испания). Протяжённость маршрута – 159 км:

1. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3.38,34.

2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – то же время.

3. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step).

4. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious).

5. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek).

6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers).

7. Харольд Техада (Колумбия, Astana Qazaqstan).

8. Эдвард Данбар (Ирландия, Jayco AlUla).

9. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Dstny).

10. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) ...

33. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe).