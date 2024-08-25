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Россиянки Черниговская и Долгова выиграли золото чемпионата мира в байдарках-двойках

Россиянки Черниговская и Долгова выиграли золото чемпионата мира в байдарках-двойках
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Россиянки Светлана Черниговская и Анастасия Долгова стали чемпионками мира в соревнованиях байдарок‑двоек на дистанции 200 метров. Чемпионат мира — 2024 по гребле проходит в Самарканде (Узбекистан).

Спортсменки преодолели дистанцию с результатом 37,326 секунды. Серебро выиграла сборная Португалии (Тереза Портела и Франсишка Лайа) — 37,420. Бронзу завоевала сборная Беларуси (Ольга Худенко и Марина Литвинчук) — 37,667. Белоруски, как и россиянки, выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее золото чемпионата мира выиграли российские каноисты Захар Петров и Иван Дмитриев в каноэ-двойках на дистанции 1000 м. На Олимпиаде‑2024 в Париже Петров показал четвёртый результат в соревнованиях каноэ‑одиночек на дистанции 1000 м, а также остановился в шаге от медали вместе с Алексеем Коровашковым в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 м.

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