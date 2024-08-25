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Каноист Захар Петров упустил золото чемпионата мира, он перевернулся на финише

Каноист Захар Петров упустил золото чемпионата мира, он перевернулся на финише
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Российский каноист Захар Петров упустил золото чемпионата мира — 2024 на дистанции 500 метров. Он лидировал до конца заезда, но перевернулся перед финишем. В итоговом протоколе результат Петрова не засчитан, он не финишировал.

Изначально Захар Петров финишировал первым, но затем его результат был аннулирован. Золотую медаль завоевал молдавский каноист Сергей Тарновский (1.47,312). Серебро — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405). Бронзовую медаль взял румын Кэтэлин Кирилэ (1.48,456).

На чемпионате мира — 2024 Петров выиграл золото с Иваном Дмитриевым в каноэ-двойках на дистанции 1000 м. На Олимпиаде‑2024 в Париже Захар показал четвёртый результат в соревнованиях каноэ‑одиночек на дистанции 1000 м, а также остановился в шаге от медали вместе с Алексеем Коровашковым в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 м.

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