Каноисты Шляпникова и Коровашков завоевали золото чемпионата мира в смешанных заездах

Российские каноисты Екатерина Шляпникова и Алексей Коровашков стали чемпионами мира в соревнованиях смешанных каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Чемпионат мира — 2024 по гребле проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шляпникова и Коровашков финишировали с результатом 1.47,898. Серебряные медали взяли венгры Кинчо Такач и Йонатан Даниэль Хайду (1.48,693). Бронзовые награды завоевали белорусы Инна Неделькина и Владислав Полешко (1.49,343). Белорусские спортсмены, как и российские, выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

На Олимпиаде-2024 Алексей Коровашков остановился в шаге от медали вместе с Захаром Петровым в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 м. Сегодня, 25 августа, Петров упустил золотую медаль на дистанции 500 м.