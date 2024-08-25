«Наши подали протест!» Губерниев отреагировал на выступление Петрова на чемпионате мира

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что сборная России подала протест по поводу результата каноиста Захара Петрова на чемпионате мира — 2024. Он лидировал до конца заезда, но перевернулся перед финишем. В итоговом протоколе результат Петрова не засчитан, он не финишировал.

«Идёт в Самарканде разбирательство! Наши подали протест! Захар Петров огромный молодец, боролся за победу! Выступая в нейтральном статусе и на Олимпиаде, и на ЧМ в Узбекистане! Как и другие гребцы! И те, кто против таких выступлений наших спортсменов, такой борьбы, такого спорта, таких наших побед — бестолочи, которым Россия безразлична! Что бы они ни говорили! Тьфу на таких….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.