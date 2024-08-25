Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Наши подали протест!» Губерниев отреагировал на выступление Петрова на чемпионате мира

«Наши подали протест!» Губерниев отреагировал на выступление Петрова на чемпионате мира
Комментарии

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что сборная России подала протест по поводу результата каноиста Захара Петрова на чемпионате мира — 2024. Он лидировал до конца заезда, но перевернулся перед финишем. В итоговом протоколе результат Петрова не засчитан, он не финишировал.

«Идёт в Самарканде разбирательство! Наши подали протест! Захар Петров огромный молодец, боролся за победу! Выступая в нейтральном статусе и на Олимпиаде, и на ЧМ в Узбекистане! Как и другие гребцы! И те, кто против таких выступлений наших спортсменов, такой борьбы, такого спорта, таких наших побед — бестолочи, которым Россия безразлична! Что бы они ни говорили! Тьфу на таких….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Каноист Захар Петров упустил золото чемпионата мира, он перевернулся на финише
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android