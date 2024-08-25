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Глава российской гребли — о Петрове на ЧМ: шансы минимальные, что восстановят первое место

Глава российской гребли — о Петрове на ЧМ: шансы минимальные, что восстановят первое место
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Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов оценил возможность восстановления первого места российского каноиста Захара Петрова на чемпионате мира — 2024 на дистанции 500 метров. Напомним, в финале Петров лидировал до конца заезда, но перевернулся перед финишем. В итоговом протоколе результат Петрова не засчитан, он не финишировал.

«Подали протест. Это будет сегодня решено. По‑другому поступить не могли. Шансы минимальные, что восстановят первое место. Думаю, оставят как есть. Надо понимать, в какой среде мы находимся. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным. К сожалению, случилось как случилось. Спортивная удача не в первый раз отвернулась от нас», — приводит слова Архипова «Матч ТВ».

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