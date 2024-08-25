Российская байдарочница Анастасия Долгова завоевала серебро чемпионата мира — 2024 на дистанции 200 метров. Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан).

Россиянка преодолела дистанцию за 42,183 секунды. Победительницей стала украинка Людмила Куклиновская (41,414). Бронзовую медаль завоевала представительница Дании Болетте Нюванг Иверсен (42,760).

Ранее в воскресенье, 25 августа, российские гребцы завоевали две золотые медали. Екатерина Шляпникова и Алексей Коровашков стали чемпионами мира в соревнованиях смешанных каноэ‑двоек на дистанции 500 метров, а Светлана Черниговская и Анастасия Долгова стали чемпионками мира в соревнованиях байдарок‑двоек на дистанции 200 метров.

Каноист Захар Петров упустил золото на дистанции 500 метров. Он лидировал до конца заезда, но перевернулся перед финишем. В итоговом протоколе результат Петрова не засчитан, он не финишировал.