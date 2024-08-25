Каноиста Захара Петрова вернули на первое место после протеста на чемпионате мира

Российский каноист Захар Петров сохранил золото чемпионата мира — 2024 на дистанции 500 метров. Напомним, он лидировал до конца заезда, но перевернулся перед финишем. Изначально в итоговом протоколе результат Петрова не засчитан, он не финишировал.

Однако сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён. Петров вернулся на первое место в протоколе. Итоговый результат россиянина — 1.47,293.

Серебряная медаль у представителя Молдовы Сергея Тарновского (1.47,312). Бронзовая награда у чеха Мартина Фуксы (1.48,405).

На чемпионате мира — 2024 Петров выиграл золото с Иваном Дмитриевым в каноэ-двойках на дистанции 1000 м. На Олимпиаде‑2024 в Париже Захар показал четвёртый результат в соревнованиях каноэ‑одиночек на дистанции 1000 м, а также остановился в шаге от медали вместе с Алексеем Коровашковым в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 м.