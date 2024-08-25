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Штиль, Шляпникова, Петров и Штыль выиграли золото ЧМ среди смешанных команд каноэ‑четвёрок

Штиль, Шляпникова, Петров и Штыль выиграли золото ЧМ среди смешанных команд каноэ‑четвёрок
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Российские спортсмены София Штиль, Екатерина Шляпникова, Захар Петров и Иван Штыль стали чемпионами мира в соревнованиях смешанных команд каноэ‑четвёрок на дистанции 500 метров. Чемпионат мира — 2024 по гребле проходит в Самарканде (Узбекистан).

Каноисты преодолели дистанцию за 1.37,187. Второе место заняла белорусская команда (1.38,694), которая, как и российская, выступает в нейтральном статусе. Тройку лучших замкнули представители Испании (1.39,753).

Ранее стало известно, что российский каноист Захар Петров сохранил золото чемпионата мира — 2024 на дистанции 500 метров после удовлетворения протеста сборной России. Кроме того, в воскресенье, 25 августа, российские гребцы завоевали ещё золотые медали. Екатерина Шляпникова и Алексей Коровашков стали чемпионами мира в соревнованиях смешанных каноэ‑двоек на дистанции 500 метров, а Светлана Черниговская и Анастасия Долгова стали чемпионками мира в соревнованиях байдарок‑двоек на дистанции 200 метров.

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