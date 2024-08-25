«Тюмень» стала бронзовым призёром Суперкубка России по футзалу, одолев «Ухту»

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В воскресенье, 25 августа, проходят заключительные матчи Суперкубка России по футзалу. В поединке за третье место «Тюмень» обыграла «Ухту» со счётом 7:6. Отметим, что тюменская команда уступала по ходу встречи 1:5, но сумела отыграться.

В финальном матче встретятся «Норильский никель» и «Газпром-Югра». Все матчи проходят в Москве на ВА «Динамо».

Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Газпром-Югра», который в финальной серии оказался сильнее «Ухты» — 4:1. Бронзовые награды чемпионата завоевала «Тюмень», в серии за третье место обыгравшая «КПРФ».

В следующем сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Вместо «Сиб-Транзита» (Новокузнецк), который выступал в прошлом розыгрыше, участником чемпионата станет иркутский «Ираэро».

Турнир впервые проходит в формате Финала четырёх. В Суперкубке играют победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны.