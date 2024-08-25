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«Тюмень» стала бронзовым призёром Суперкубка России по футзалу, одолев «Ухту»

«Тюмень» стала бронзовым призёром Суперкубка России по футзалу, одолев «Ухту»
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В воскресенье, 25 августа, проходят заключительные матчи Суперкубка России по футзалу. В поединке за третье место «Тюмень» обыграла «Ухту» со счётом 7:6. Отметим, что тюменская команда уступала по ходу встречи 1:5, но сумела отыграться.

Суперкубок России . За 3-е место
25 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
6 : 7
Тюмень
Тюмень
1:0 Парадински – 03:43     1:1 Батырев – 05:28     2:1 Павлов – 07:10     3:1 Низамутдинов – 07:45     4:1 Мусин-Пушкин – 10:13     5:1 Карелин – 17:40     5:2 Герейханов – 18:25     5:3 Упалев – 18:50     5:4 Силвейра – 24:20     5:5 Батырев – 25:25     5:6 Владимиров – 27:50     5:7 Батырев – 33:15     6:7 Москалёв – 38:31    

В финальном матче встретятся «Норильский никель» и «Газпром-Югра». Все матчи проходят в Москве на ВА «Динамо».

Суперкубок России . Финал
25 августа 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Газпром-Югра
Югорск
1-й тайм
0 : 0
Норильский никель
Норильск

Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Газпром-Югра», который в финальной серии оказался сильнее «Ухты» — 4:1. Бронзовые награды чемпионата завоевала «Тюмень», в серии за третье место обыгравшая «КПРФ».

В следующем сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Вместо «Сиб-Транзита» (Новокузнецк), который выступал в прошлом розыгрыше, участником чемпионата станет иркутский «Ираэро».

Турнир впервые проходит в формате Финала четырёх. В Суперкубке играют победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны.

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