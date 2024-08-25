Победный результат каноиста Захара Петрова на чемпионате мира снова аннулировали

Российский каноист Захар Петров вновь лишился золота чемпионата мира — 2024 на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан).

Напомним, Петров лидировал до конца заезда, но перевернулся перед финишем. Изначально в итоговом протоколе его результат не засчитан, он не финишировал. Сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён. Петров вернулся на первое место в протоколе. Итоговый результат россиянина — 1.47,293.

На момент написания новости результат Захара Петрова вновь аннулирован в финишном протоколе. Он числится как не финишировавший. Причина изменения классификации пока что неизвестна.

Золотая медаль перешла молдавскому каноисту Сергею Тарновскому (1.47,312). Серебро — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405). Бронзовую медаль взял румын Кэтэлин Кирилэ (1.48,456).