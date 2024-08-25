В ВФБГК сообщили, что четыре страны подали протест на решение вернуть золото ЧМ Петрову

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФБГК) Елена Исхакова рассказала, что четыре сборные подали протест на решение вернуть россиянину Захару Петрову золото чемпионата мира — 2024.

«Сначала нам удалось вернуть золото. Сперва решение было, что он перевернулся до финишной линии, мы на это подали протест в комитет соревнований. Они его не удовлетворили на основании правил. Мы имели право подать далее протест к жюри на решение комитета, мы подали. Жюри удовлетворило наш запрос, результаты поменяли, Захар стал первым.

После этого четыре страны ещё раз написали протест на решение жюри… Но на основании правил Международной федерации каноэ (ICF) решение жюри является окончательным. То есть на данный момент они нарушили свои же правила и пересматривают решение жюри, которое уже было принято. Сейчас мы уже подали протест на это… Я им говорю: «Вы нарушаете собственные правила». Мы попросили объяснить, на основании какого правила ICF меняется решение жюри», — приводит слова Исхаковой «Матч ТВ».