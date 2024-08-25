Сборная России подала повторный протест на решение лишить Петрова золота ЧМ

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФБГК) Елена Исхакова сообщила, что сборная России подала повторный протест на решение лишить Захара Петрова золота чемпионата мира — 2024 и не исключила обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Думаю, сейчас уже решение примут не в нашу пользу, скорее всего… Они думают, что мы вряд ли пойдём в CAS, но я их предупредила, что мы оставляем за собой такое право. Всё‑таки они нарушают свои правила. Пока не знаем, точно ли пойдём в CAS. Пока решаем вопросы здесь, а потом будем думать, но мы имеем на это право», — приводит слова Исхаковой «Матч ТВ».

Напомним, Петров лидировал до конца заезда на дистанции 500 м, но перевернулся перед финишем. Изначально в итоговом протоколе его результат не засчитан. Сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён. Петров вернулся на первое место в протоколе. Однако спустя несколько часов его результат был вновь аннулирован.