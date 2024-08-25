Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России подала повторный протест на решение лишить Петрова золота ЧМ

Сборная России подала повторный протест на решение лишить Петрова золота ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФБГК) Елена Исхакова сообщила, что сборная России подала повторный протест на решение лишить Захара Петрова золота чемпионата мира — 2024 и не исключила обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Думаю, сейчас уже решение примут не в нашу пользу, скорее всего… Они думают, что мы вряд ли пойдём в CAS, но я их предупредила, что мы оставляем за собой такое право. Всё‑таки они нарушают свои правила. Пока не знаем, точно ли пойдём в CAS. Пока решаем вопросы здесь, а потом будем думать, но мы имеем на это право», — приводит слова Исхаковой «Матч ТВ».

Напомним, Петров лидировал до конца заезда на дистанции 500 м, но перевернулся перед финишем. Изначально в итоговом протоколе его результат не засчитан. Сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён. Петров вернулся на первое место в протоколе. Однако спустя несколько часов его результат был вновь аннулирован.

Материалы по теме
Фото
Победный результат каноиста Захара Петрова на чемпионате мира снова аннулировали
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android