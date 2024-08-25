Губерниев: антироссийская истерия. Сначала Дуров, затем отнимают золото у Петрова

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на повторное лишение золота чемпионата мира — 2024 российского каноиста Захара Петрова. Он приравнял этот инцидент к задержанию российского предпринимателя Павла Дурова.

«Это просто какая-то антироссийская истерия. Козни Макрона. Сначала Дуров, затем отнимают золото у Петрова. Что происходит? Что происходит, спрашиваю я?» — сказал Губерниев в видео в своём телеграм-канале.

Вечером 24 августа стало известно о задержании Павла Дурова во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм». Спортсмена Захара Петрова дважды лишили золотой медали на чемпионате мира 2024 года.