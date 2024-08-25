Захар Петров окончательно лишился золота ЧМ на 500 м. Второй протест не был удовлетворён

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов сообщил, что каноист Захар Петров окончательно лишился золотой медали чемпионата мира на дистанции 500 м. Второй протест российской стороны не был удовлетворён.

«Сегодня было очень много событий. Наш протест удовлетворили. Потом было несколько протестов других стран — в нарушение правил, как я считаю, — жюри принимает решение один раз. К сожалению, потом опять пересмотрели и не засчитали результат Захара Петрова. Решение принято, и это действительно так», — приводит слова Архипова «Матч ТВ».

Напомним, Петров лидировал до конца заезда, но перевернулся перед финишем и выпал из лодки. Изначально в итоговом протоколе его результат не был засчитан. Сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён, однако затем его результат снова был аннулирован. Ранее в ВФГБК сообщили, что протест на решение вернуть Петрову золото подали сразу четыре страны.