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Югорский клуб «Газпром-Югра» завоевал Суперкубок России по футзалу. В финальном матче он обыграл «Норильский никель» со счётом 4:3.

Ранее «Тюмень» победила «Ухту» в матче за третье место со счётом 7:6. Отметим, что тюменская команда уступала по ходу встречи 1:5, но сумела отыграться. Все матчи прошли в Москве на ВА «Динамо».

Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Газпром-Югра», который в финальной серии оказался сильнее «Ухты» — 4:1. Бронзовые награды чемпионата завоевала «Тюмень», в серии за третье место обыгравшая «КПРФ».

В следующем сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Вместо «Сиб-Транзита» (Новокузнецк), который выступал в прошлом розыгрыше, участником чемпионата станет иркутский «Ираэро».

Турнир впервые проходит в формате «Финала четырёх». В Суперкубке играют победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпионата страны.