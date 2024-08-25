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«Газпром-Югра» завоевал Суперкубок России по футзалу

«Газпром-Югра» завоевал Суперкубок России по футзалу
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Югорский клуб «Газпром-Югра» завоевал Суперкубок России по футзалу. В финальном матче он обыграл «Норильский никель» со счётом 4:3.

Суперкубок России . Финал
25 августа 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
4 : 3
Норильский никель
Норильск
1:0 Щимба – 01:37     2:0 Тейшейра – 13:13     2:1 Кудзиев – 21:30     2:2 Кудзиев – 25:15     2:3 Лялин – 30:01     3:3 Карпов – 31:38     4:3 Пирогов – 39:06    
Удаления: Понкратов – 20:52', Щимба – 28:31' / нет

Ранее «Тюмень» победила «Ухту» в матче за третье место со счётом 7:6. Отметим, что тюменская команда уступала по ходу встречи 1:5, но сумела отыграться. Все матчи прошли в Москве на ВА «Динамо».

Суперкубок России . За 3-е место
25 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
6 : 7
Тюмень
Тюмень
1:0 Парадински – 03:43     1:1 Батырев – 05:28     2:1 Павлов – 07:10     3:1 Низамутдинов – 07:45     4:1 Мусин-Пушкин – 10:13     5:1 Карелин – 17:40     5:2 Герейханов – 18:25     5:3 Упалев – 18:50     5:4 Силвейра – 24:20     5:5 Батырев – 25:25     5:6 Владимиров – 27:50     5:7 Батырев – 33:15     6:7 Москалёв – 38:31    

Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Газпром-Югра», который в финальной серии оказался сильнее «Ухты» — 4:1. Бронзовые награды чемпионата завоевала «Тюмень», в серии за третье место обыгравшая «КПРФ».

В следующем сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Вместо «Сиб-Транзита» (Новокузнецк), который выступал в прошлом розыгрыше, участником чемпионата станет иркутский «Ираэро».

Турнир впервые проходит в формате «Финала четырёх». В Суперкубке играют победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпионата страны.

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