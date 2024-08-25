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Призёр Олимпиады-2020 бегун Леви дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

Призёр Олимпиады-2020 бегун Леви дисквалифицирован на четыре года из-за допинга
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония) в беге на 110 м с барьерами представитель Ямайки Рональд Леви был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Television Jamaica со ссылкой на Антидопинговую комиссию Ямайки (JADCO).

В начале октября 2023 года Леви сдал положительный допинг-тест на два запрещённых вещества — сульфон и сульфоксид — во внесоревновательный период. Его отстранение будет отсчитываться с 1 ноября 2023 года — даты, когда JADCO наложила временное отстранение.

31-летний Леви имеет право обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (СAS). В последний раз он выступал на соревнованиях в начале сентября 2023 года.

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