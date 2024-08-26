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Максим Вашье-Лаграв побил рекорд по ничейным партиям в шахматах подряд

Максим Вашье-Лаграв побил рекорд по ничейным партиям в шахматах подряд
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Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв после очередной ничьей на Кубке Синкфилда Вашье-Лаграв установил новый рекорд по самой продолжительной серии ничьих в классику — 22 партии подряд

Предыдущим рекордсменом был датчанин Магнус Карлсен — 21 партия.

Турнирное положение на Кубке Сикфилда после 3-го тура:

Алиреза Фируджа (Франция) — 2,0
Ян Непомнящий (Россия) — 2,0
Фабиано Каруана (США) — 1,5
Уэсли Со (США) — 1,5
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1,5
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1,5
Гукеш Доммараджу (Индия) — 1,5
Дин Лижэнь (Китай) — 1,5
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 1,0
Аниш Гири (Нидерланды) — 1,0

Ранее российский шахматист Иван Землянский получил высшее шахматное звание гроссмейстера. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации шахмат России. Заключительную норму 13‑летний спортсмен выполнил в мае на турнире Sharjah Masters.

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